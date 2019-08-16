Метеоролог обнадежил москвичей, рассказав о погоде осенью

Пятница, 16 августа, совсем не радует горожан. Серое небо, промозглая погода и противный осенний дождь. Неужели лето закончилось, так толком и не начавшись? О том, вернется ли в столицу тепло и ждать ли его на выходных, «Вечерней Москве» рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» метеоролог Александр Синенков.

— К сожалению, на выходных погода будет облачной и прохладной, ожидаются дожди. В субботу температура достигнет 16–18 градусов, в воскресенье станет немного теплее — 19–21 в Москве. По области — от 15 до 20 в субботу и до 23 в воскресенье. Такая температура на 2–3 градуса ниже средних многолетних значений, то есть умеренно прохладная. При этом ветер будет северо-восточный, 2–7 метров в секунду, атмосферное давление сохранится практически неизменным и останется в пределах нормы — 747 мм ртутного столба.

На вопрос корреспондента «Вечерней Москвы» о том, ждать ли нам лета или оно кончилось, так и не начавшись, метеоролог дал обнадеживающий ответ.

— Нет, что вы. Отличная погода бывает и в сентябре, и в октябре. Помню, в 1986 году в октябре было целых 25 солнечных дней. Погода казалась прекрасной. Так что у нас еще не все потеряно.

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