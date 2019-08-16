Синоптики объявили о «желтом» уровне опасности из-за дождя
В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за дождя. Режим продлится с вечера пятницы до вечера субботы, заявили в Гидрометцентре России.
— Дождь. Период предупреждения — с 21:00 16 августа до 21:00 17 августа. Погода потенциально опасна, — приводит сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».
Ранее синоптики обещали теплую облачную погоду в пятницу, 16 августа. Температура воздуха прогреется до плюс 19–21 градуса. Однако в некоторых районах города будут небольшой дождь и гроза. К началу следующей недели ожидается 27-градусная жара. По словам руководителя российского Гидрометцентра Романа Вильфанда, такая погода будет благоприятна для купания.
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