На какую компенсацию могут рассчитывать пострадавшие пассажиры самолета Airbus А321

Во время жесткой посадки самолета Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» 15 августа пострадали 55 человек. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалистов, на какую компенсацию они могут рассчитывать.

Юрист Геннадий Сушко вел дело выжившей бортпроводницы рухнувшего в 2011 году в Петрозаводске (Карелия) Ту-134 Юлии Скворцовой.

— Родственники погибших могут рассчитывать, согласно Воздушному кодексу, на сумму до 2 миллионов рублей. В законе прописано, что размер страховых выплат напрямую зависит от степени вреда, нанесенного здоровью, — пояснил Сушко.

Вред средней тяжести (именно такой причинен пассажирам упавшего самолета), по мнению эксперта, может быть оценен в 100 тысяч рублей.

Сумму определяет страховщик. Если потерпевший не согласен с размером компенсации, он может через суд обжаловать решение, или в исковом порядке предъявить требования к страховщику на определенную сумму.

Геннадий Сушко пояснил, что выплаты пострадавшим в авиакатастрофах идут сразу из нескольких источников:

— От авиакомпании;

— От аэропорта, если будет доказана его вина. В данном случае можно подать иск на руководство воздушной гавани из-за того, что они не содержали ее в надлежащем состоянии. Около аэропорта развелось много чаек, и птицы попали в двигатели;

— Из региональных бюджетов. Если самолет упал в Подмосковье, то власти области обязаны выплатить пострадавшим деньги , если пассажиры авиалайнера жили в другом регионе, то стоит обратиться уже к его руководителям;

— Из федерального бюджета, как в случае с Юлией Скворцовой. Она получила выплату и от Московской области, так как была зарегистрирована в Лобне и проживала там, и из федерального бюджета. Плюс работодателем было оплачено ее лечение в Кисловодске.

— Компенсация за утраченный багаж и ручную кладь;

— Выплаты страховых компаний за добровольное страхование жизни, если погибшие и пострадавшие заключали соответствующие договоры;

— Членам семей погибших в авиакатастрофе будет назначена пенсия в случае потери кормильца;

— Ежемесячные страховые выплаты положены несовершеннолетним детям погибших и другим лицам, имеющим на них право. Их размер определяется, исходя из среднего заработка погибшего.

КСТАТИ

Как сообщила пресс-служба компании «АльфаСтрахование», в которой были застрахованы самолет и ответственность авиаперевозчика, они готовы к выплате компенсаций.

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