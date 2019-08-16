Проект планировки станции метро «Потапово» утвердят в сентябре 2019 года
Проект планировки станции «Потапово» Сокольнической линии метро утвердят до конца сентября 2019 года. Об этом сообщила председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.
— Красную ветку продлят еще на одну станцию, рабочее название которой — «Новомосковская» («Потапово»). Ее проект планировки намечено утвердить в III квартале, — приводит слова спикера агентство городских новостей «Москва».
Предположительно станция разместится в створе дороги «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе», у пересечения с улицей Александры Монаховой.
Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил о завершении строительства станции к 2022 году. «Потапово» будет конечной станцией красной ветки метро.
Также стала известна дата начала проектирования Бирюлевской линии метро: конец 2019 — начало 2020 года.
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