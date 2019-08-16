Экспертам не удалось установить сумму расходов по делу «Седьмой студии»
Экспертиза по делу «Седьмой студии», фигурантом которого является режиссер Кирилл Серебренников, не смогла установить точную сумму расходов проекта.
В ходе заседания огласили результаты комплексной финансовой экспертизы. По причине отсутствия необходимых бухгалтерских отчетов специалисты не смогли установить точную сумму расходов, которая была выделена из бюджета на реализацию проекта «Платформа».
Известно только то, что студия получила 216 миллионов рублей при реальной рыночной стоимости реализации проекта в размере 300 миллионов рублей вместе с налогами.
Ранее сообщалось, что суд постановил назначить по делу повторную комплексную комиссионную, оценочную, искусствоведческую, финансовую экспертизы. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».
Фигурантами дела «Седьмой студии» являются художественный руководитель «Гоголь центра» Серебренников, бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Они обвиняются в хищении 133 из 214 миллионов рублей, выделенных на популяризацию современного искусства в России в рамках проекта «Платформа» с 2011 по 2014 год.
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