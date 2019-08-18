Школа расширяет рамки творческого образования

Здание музыкальной школы наполнено звуками. В открытые окна залетают шипящие, свистящие, звенящие отрывки «песен» поездов: по соседству расположено электродепо. В кабинетах, где нужно повесить шторы, шуршат чехлы для роялей. А в левом крыле школы, не обращая внимания на строгий лестничный марш, вальсируют щетки: рабочие счищают со стен старую краску. К сентябрю здесь появятся светлые однотонные полотна для творческих проектов ребят, которые придут учиться на новое отделение дизайна и визуального искусства.

— Музыканты тоже сталкиваются с боязнью белого листа. И нет ничего лучше изобразительного творчества, чтобы избавиться от нее, — говорит директор музыкальной школы Ксения Олейникова.

Теперь в фойе на первом этаже школы есть стена, на которой все желающие смогут рисовать цветными мелками.

Тут же стоит рояль — будущий арт-объект. Придумать концепцию для него предстоит юным дизайнерам. Им же доверят разработать ландшафтный дизайн школьного двора.

За лучшие проекты будут голосовать все ученики музыкальной школы.

— Музыка — это же не только звук. Спецэффекты, анимация, видеоряд на бэкграунде у музыкантов — это визуальное искусство. Движения артистов — хореография. Поведение на сцене — театр. И музыка все это объединяет, — поясняет Ксения Олейникова, показывая кабинет, где, помимо двух гитар и пианино, есть небольшая сцена для занятий по актерскому мастерству.

Школа имени Лядова — это новая школа музыки. Переформатирование началось в прошлом году, когда по программе «Искусство — детям» в здании сделали ремонт.

В просторных коридорах появились зоны, где можно отдохнуть, зарядить телефоны или сделать домашние задания.

В классах поставили акустические панели, которые позволяют звуку парить. Для музыкального образования это важно, тем более что в школу закупили новые инструменты, включая концертные рояли и электронные фортепиано. Особая гордость директора — дистанционный звукорежиссерский пульт.

— С его помощью мы сможем записывать наших юных исполнителей в любом классе и транслировать записи или даже концерты в прямом эфире по всей школе, — радуется Олейникова.

Класс звукорежиссуры находится в помещении с отдельным входом. Раньше оно было заброшенным, сейчас здесь заканчивается ремонт. В студии звукозаписи ребята будут не только заниматься музыкальным дизайном, но и создавать телерадиопередачи.

Это еще одно новое направление в школе имени Лядова.

— Мы хотим стать образовательным центром, в котором дети занимаются тем, что им нравится, — отмечает Ксения Олейникова.

Детям, как и творчеству, нужна свобода, поэтому школа расширяет границы и готовит совместные проекты с другими культурными площадками. Среди них, например, Музей современного искусства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Калачикова, руководитель дирекции образовательных программ Департамента культуры Москвы:

— Каждая школа по программе «Искусство — детям» ремонтируется согласно собственному оригинальному дизайн-проекту. Особое внимание уделяется системам безопасности и улучшению инженерных систем.

СПРАВКА

Детская музыкальная школа имени Анатолия Константиновича Лядова была открыта в 1932 году. Изначально она располагалась в маленьком двухэтажном особняке, который когда-то принадлежал семье Ягодиных. В четырехэтажное здание на улице 1905 года школа переехала в 1950-х годах.

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