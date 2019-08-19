Что будет, если штрафовать за перекуры...

Минздрав позабавил. Чиновники придумали бороться с курением сотрудников с помощью системы штрафов и поощрений.

Даже целую программу предложили — «Укрепление здоровья работающих». Работодателям предлагается оценить трудопотери и материальные издержки, связанные с перекурами, а также рассчитать размер сокращения заработной платы в зависимости от количества и длительности перерывов на эти цели.

В местах общего пользования можно размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений, которые должны стать альтернативой «разрядки во время работы».

Нет, это смешно. Любой специалист по тайм-менеджменту и любой физиолог вам подтвердят: работать восемь часов подряд неэффективно. Есть даже научно обоснованные нормы. 45–50 минут работаешь, потом 10–15 отдыхаешь. Иначе производительность труда начнет резко снижаться. Начнутся ошибки. Перекур и есть отдых. Плюс смена положения тела, расслабление глазных мышц, ведь вы уже не смотрите в монитор. Во время перекура происходит неформальное общение, которое укрепляет горизонтальные связи в коллективе. Кстати, это общение часто позволяет найти решение тупиковой, казалось бы, производственной проблемы. Перекурили — нашли выход. Хотя вред для здоровья никто и не оспаривает.

Допустим, инициатива Минздрава принята. Никто не курит, все пошли в «места общего пользования» есть яблоки. У меня сразу тьма вопросов. Что это за места такие? Кто и за чей счет их будет арендовать и оборудовать? В Москве, например, аренда офиса — очень дорогая история. Каждый квадратный метр денег стоит. Кто будет яблоки закупать? За чей, опять же, счет? Вряд ли за счет Минздрава. Значит, повесят на работодателя. И вместо экономии на зарплате курящих сотрудников он получит дополнительные расходы. Вот спасибо-то Минздраву скажут!

Коллективное поедание яблок тоже представляется забавным Фото: https://pixabay.com

Коллективное поедание яблок тоже представляется забавным. Это что же — их каждый час есть?! Восьмичасовой рабочий день — восемь «яблочных» перекуров. На какой день или час от яблок станет тошнить? Сдается мне, что вскоре работники потребуют разнообразить меню, добавив апельсины, бананы, груши… В общем, готовь, начальник, шведский стол!

«Зоны для физических упражнений» — еще забавнее. Для них пространства нужно куда больше. Если коллектив сто человек — никак не меньше 50–70 кв. метров. Плюс тренажеры, которые стоят сотни тысяч рублей. А еще к тренажерам, уж извините, придется как-то монтировать душ. Ведь во время занятий человек потеет. Вы хотите сидеть рядом с сотрудником, который только что сделал пару тысяч шагов на кардиотренажере? Плюс необходимы раздевалки — не в пиджаке же вы будете заниматься. В общем, «зона для физических упражнений», как ни крути, моментально превращается в небольшой фитнес-центр. И за 10–15 минут — с учетом переодевания и душа — сотрудники там ну никак не успеют позаниматься.

В общем, как ни крути, а Минздрав здорово насмешил. Даже я, человек некурящий, вижу в этой инициативе сплошную маниловщину.

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