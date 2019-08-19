Количество отравившихся маслом в Ульяновске достигло 11 человек

Еще пять человек были доставлены в больницы Ульяновской области после отравления домашним подсолнечным маслом. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Теперь в общей сложности под наблюдением медицинских специалистов находятся 11 человек.

В ведомстве рассказали о состоянии жителей, доставленных в больницу.

— Госпитализированы еще трое взрослых и двое детей. У двоих взрослых кровотечение, их состояние — средней степени тяжести. У детей кровотечения нет. Они употребляли масло после термической обработки, — передает сообщение Минздрава Ульяновской области РИА Новости.

Специалисты отмечают, что у детей признаки отравления отсутствуют, но они все равно находятся под наблюдением специалистов.

Ранее в Ульяновске семь человек были госпитализированы с кровотечением после отравления домашним подсолнечным маслом, купленным на рынке.

Один из пострадавших скончался в медицинском учреждении. Специалисты предполагают, что семечки, из которых изготовили продукт, были отравлены крысиным ядом.

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