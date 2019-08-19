Убитая под Ульяновском семья была на контроле у органов соцзащиты

Убитая 16-летним подростком под Ульяновском семья только в 2018 году после нескольких лет была снята с контроля органов социальной защиты. Об этом рассказали в областном министерстве семейной, демографической политики и социального благополучия.

В ведомстве не уточнили, по какой причине семью взяли на контроль.

При этом, в министерстве опровергли сведения о возможном лишении матери подростка родительских прав, передает РИА Новости.

В воскресенье, 18 августа, в частном доме нашли тела пяти человек с рублеными ранами. Рядом с жилищем семьи мертвым обнаружили подростка.

По предварительным данным, юноша 16 лет убил топором маму и маленьких брата и сестру. Затем он убил своих бабушку и деда. Позже подросток ушел из дома и свел счеты с жизнью. Полицией была найдена предсмертная записка, в которой он объяснил убийство тем, что якобы не хотел портить жизнь родственникам своей смертью, поэтому решил убить и их.

Отец подростка не жил с семьей. В настоящее время его уже оповестили о трагедии. Мужчина пребывает в шоковом состоянии.

Помощь при захоронении убитых окажут власти Ульяновской области. Это заявление сделал заместитель главы губернатора Сергей Люльков. На данный момент место похорон неизвестно.

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