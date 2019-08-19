Стюардесса Ан-24: почему награда не нашла героя...

Чудо чуду рознь, но не до такой же степени!

Поразительная история стала известна благодаря нашему коллеге — журналисту ВГТРК Андрею Медведеву. 27 июня, фактически за полтора месяца до истории с посадкой самолета «Уральских авиалиний» на кукурузном поле под столицей, благодаря чему были спасены 226 пассажиров и летный экипаж, очень похожая история произошла в бурятском Нижнеангарске.

У Ан-24 авиакомпании «Ангара» отказал двигатель. Самолет столкнулся со зданием: пробил забор и врезался в здание очистных сооружений. Командир борта и бортмеханик погибли, второй пилот смог покинуть самолет через люк горящей кабины. Ситуация была критической: через несколько минут самолет должно было охватить пламя. И за эти минуты единственная находившаяся на борту стюардесса Елена Лапуцкая приняла быстрое и правильное решение: она открыла аварийные люки и эвакуировала пассажиров. Всех! 43 человека!

Надо сказать, что Лена в этот момент была травмирована: у нее были сломаны ребра, не говоря о ссадинах и ушибах. Но она, конечно, совершила подвиг. И из тех 43 пассажиров, что купили билеты на этот рейс, не погиб ни один.

Да, в этой ситуации радость от спасения людей была омрачена: погибли члены экипажа. Но… 43 человека! Понимаете, 43! И их спасла одна стюардесса — скромная девушка, подвиг которой не был отмечен никем, ничем и никак. Разве что пассажиры злополучного рейса до конца своих дней будут вспоминать ее и молить Бога о ее здоровье. И это немало, конечно. Но простите…

Елена Лапуцкая спасла людей, рискуя жизнью Фото: Аккаунт Елены Лапуцкой в Facebook

Что же получается? Летчики, посадившие самолет в поле, совершили подвиг и были награждены за это совершенно справедливо. И хотя командир борта Дамир Юсупов и говорил, что не считает себя героем — пусть, это очень хорошо, что он так говорил, значит, не перевелись у нас еще честные люди, искренне, душой понимающие и свои профессиональные обязанности, и глубину слова «долг». Но право общества — оценить свое отношение к ним и ими совершенному. И в данной ситуации пусть личная скромность остается личной скромностью, но летчики — герои, факт.

Но Нижнеангарск — другая тема. Девушка, не бросившая пассажиров, травмированная, прекрасно понимала, что рискует жизнью, не могла не понимать. И выполнила свой долг полностью, до конца. Герой она? Безусловно. Тут даже обсуждать нечего. Да только никто Лену на руках не носит, наград не вручает. Все тихо и скромно… забыто. Как будто так и надо. Ребра заживают потихоньку, надо полагать…

И вот вопрос: что, летчиков наградили потому, что самолет сел недалеко от Москвы? Дело резонансное, конечно. Но я вам другое скажу: Москва умеет быть благодарной. Умеет и хочет. А Нижнеангарск — да, далеко. Но при желании современные технические средства через несколько минут сделали бы подвиг стюардессы Лены Лапуцкой достоянием всей страны.

Не заметили? Махнули рукой? Или не написали доходчивых писем в Росавиацию? Ждали, когда каким-то образом об этом станет известно президенту и он одним шевелением бровей заставит чиновников забегать и засуетиться, развить бурную деятельность и все такое? Да стыдоба просто. Для авиакомпании «Ангара» в том числе: вот уж кто должен теперь носить Лену на руках!

Почему нижнеангарские власти не раструбили о событии — вопрос. Не в равнодушии ли дело?

Очень хочется, чтобы ситуация были исправлена. Может, то, что Андрей Медведев забил в колокола, да и многие коллеги наши перепостили его сообщение, как-то сработает. Но пока — до оскомины прямо.

А Лена — молодец и герой. Тут и обсуждать нечего.

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