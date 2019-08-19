Посольство РФ назвало незаконной «русскую православную церковь Северного Кипра»
Появившаяся на оккупированной территории Кипра «русская православная церковь Северного Кипра» не имеет никакого отношения к РПЦ и является неканонической. Об этом сообщила пресс-атташе посольства России на Кипре Алла Ханаева.
Информация появилась в кипрской газете «Филелефтерос». В издании отмечают, что церковь начала работать в Кирении, а ее священником является Алексей Иванов.
По словам Аллы Ханаевой, данные факты не соответствуют действительности. Посольство РФ и РПЦ располагают данными, что Алексей Иванов никогда не являлся священнослужителем.
— Эта церковь незаконная. Мы внимательно следим за ситуацией, находимся в постоянном контакте с представителем Московского патриархата на Кипре, — цитирует Аллу Ханаеву РИА Новости.
Кипр формально остается разделенным с 1974 года. Турецкая армия в 1974 году вторглась на север Кипра и оккупировала 37 процентов территории страны.
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