Три человека пострадали в результате ДТП на Рублевском шоссе
На Рублевском шоссе 20 августа произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщила «Вечерней Москве» сотрудник отдела управления пресс-службы ГИБДД по столице Олеся Грачева, в результате столкновения пострадали три человека.
По ее словам, ДТП произошло в 04:00 недалеко от дома 42 на Рублевском шоссе.
— Пострадали водитель и два пассажира, все трое госпитализированы с различными травмами. Сейчас они находятся в больнице, — рассказала Грачева.
Согласно информации правоохранителей, мужчина не справился с управлением и врезался в препятствие.
Отмечается, что в настоящее время движение по шоссе в сторону центра затруднено. Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии и выясняют обстоятельства произошедшего.
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