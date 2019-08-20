Выберем экспортера года
Окружной этап конкурса на соискание всероссийской премии «Экспортер года» пройдет в столице. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
Стать участниками конкурса могут индивидуальные предприниматели и представители фирм, что успешно экспортируют несырьевые неэнергетические товары, услуги и интеллектуальные решения.
Финал пройдет 14 ноября в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России». Победители получат премии в номинациях «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Экспортер года в сфере услуг», «Экспортер года в сфере высоких технологий», «Прорыв года» и «Новая география». Заявки принимают до 26 августа.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы:
— Московские компании вносят весомый вклад в продвижение отечественных товаров и услуг на зарубежные рынки. Доля столицы в совокупном несырьевом неэнергетическом экспорте за январь — май этого года составила 15,9 процента. Кроме того, столичные компании экспортировали продукцию на 8,8 миллиарда долларов.
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