Идею продлить период бесплатного летнего посещения музеев для детей поддержали в Госдуме
Идею продлить период бесплатного летнего посещения музеев для детей поддержали в Государственной думе РФ, сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
— Сейчас по закону предоставляется только один день бесплатного посещения. А идея расширения периода — очень хорошая. Потому что у детей есть задания по внеклассному чтению, по посещению каких-то исторических музеев. Это все им задают в школе. Поэтому нужно обязательно расширить этот период бесплатного посещения, — объяснила Драпеко.
Также она отметила, что перед тем, как претворить эту задумку в жизнь, может возникнуть проблема распространения на все регионы страны. По мнению депутата, эти трудности можно преодолеть благодаря виртуальным экскурсиям. Для этого любой желающий может зайти на портал Культура.рф и перейти в раздел «Виртуальные музеи», где есть более двухсот культурных пространств России. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».
Ранее были названы самые популярные бесплатные музеи Москвы среди школьников. В их числе оказался Музей космонавтики, Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и Государственный Дарвиновский музеи.
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