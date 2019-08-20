Руководитель Федерации автовладельцев оценил идею освободить водителей от некоторых штрафов
Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев назвал справедливым предложение депутатов избавить водителей от уплаты штрафов при условии, если информация о нарушении появилась на портале госуслуг после установленного срока в 10 дней.
20 августа законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму.
Сергей Канаев напомнил, что у водителей есть срок, по которому они могут заплатить лишь половину штрафа.
— Десятидневный срок уже прописан в законе, а почему это правило не соблюдается, не понятно. Было бы справедливо свести эти две постоянные, которые бы не позволяли водителю уйти от штрафа или заплатить половину от стоимости штрафа, — пояснил он в комментарии Nation News.
Сергей Канаев назвал положительным моментом то, что на этот аспект обратили внимание в Госдуме, и выразил надежду, что законопроект будет принят в ближайшее время.
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