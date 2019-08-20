Стало известно о состоянии здоровья закованного в цепи мальчика
Десятилетний Тихон из кубанского села Великовечное, которого родной отец держал на цепи, находится в социально-реабилитационном центре в Апшеронске. Мама каждый день навещает ребенка, а папа пришел к нему только два раза.
Как сообщает lIFE.ru со ссылкой на осведомленный источник, Тихон активно участвует во многих мероприятиях и прибавил в весе. Мальчик ждет возвращения к маме. При упоминании об отце ребенок начинает дрожать. Судебное заседание о том, с кем останется Тихон, пройдет 28 августа.
По данным следователей, 46-летний житель Белореченского района Кубани приковал ребенка цепью к деревянной ножке стеллажа в сарае, а потом уехал с супругой и четырехлетним сыном в Краснодар. Мальчик смог выбраться, прибежал в магазин рядом с домом и рассказал о произошедшем. Местные жители вызвали полицию. Родители ребенка находятся в разводе с 2016 года.
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