Мать ребенка, посаженного на цепь, обратилась за помощью к родственникам

Виктория Пономарчук, мать ребенка, посаженного на цепь в Кубани, рассказала, что семья пообещала помочь ей финансово в содержании мальчика, пишет РИА Новости.

— Когда ребенок придет в нормальное состояние психологическое и физическое, тогда заберу его... Я думаю, все нормально будет... Пособия какие-то оформят... Родственники у меня есть, не оставят, помогут все... Моя мама, тетя, сестра, — поделилась женщина.

Пономарчук объяснила, что в данный момент находится в роддоме, она родила четвертого ребенка. Двое средних детей от прошлого брака сейчас ждут маму в гостях у бабушки. Когда россиянка будет выписана из роддома, комиссия проанализирует условия в семье и вынесет решение о возможности проживания старшего сына на постоянной основе.

Стало известно, что отец мальчика забрал его после развода с супругой и не давал ему общаться с семьей. Ребенок жил с ним в течение шести лет.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении 46-летнего жителя села Великовечное по факту незаконного лишения свободы собственного ребенка. Мужчина посадил на цепь сына 10 лет, отправляясь с беременной супругой и сыном 4 лет в перинатальный центр. Известно, что мальчику удалось выбраться и сейчас он находится в реабилитационном центре. Медики сообщили, что травм на теле ребенка нет.

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