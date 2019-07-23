Прокуратура Кубани охарактеризовала маму посаженного на цепь мальчика
Администрация Кубанского сельского поселения рассказала о матери десятилетнего мальчика, которого отец посадил на цепь. Женщина характеризуется положительно.
У нее есть возможность содержать ребенка, если суд вернет его. Мать мальчика живет в аккуратном и чистом доме. Она не состоит на учете у нарколога, психиатра и получает пособие по потере кормильца после смерти супруга.
Женщина получает финансовую помощь от нынешнего сожителя. Она находится в декрете и скоро должна родить четвертого ребенка. Двое детей также живут вместе с женщиной, сообщает ТАСС.
Напомним, что 46-летний житель Белореченского района Кубани приковал ребенка цепью к деревянной ножке стеллажа в сарае, а потом уехал с супругой и четырехлетним сыном в Краснодар. Мальчик смог выбраться. В отношении отца возбудили уголовное дело.
Читайте также: Продавец помогла сбежавшему от жестокого отца мальчику