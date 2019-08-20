Международный фестиваль дрон-рейсинга пройдет в столице
Международный фестиваль дрон-рейсинга пройдет в столице 24 и 25 августа. Об этом заявили организаторы мероприятия.
Фестиваль Rostec Drone Festival пройдет во второй раз. Участниками соревнований станут 32 профессиональных пилота. Половина из них представляют зарубежные страны: Германию, Англию, Францию, Италию, Китай, США, Корею и другие.
В течение двух дней пройдут квалификационный и отборочный этапы. Финал состоится 25 августа.
Агентство городских новостей «Москва» отмечает, что в парке создадут двухуровневую трассу с подвесными конструкциями и тоннелем для зрителей.
Кроме того, гости фестиваля смогут прослушать лекции о новинках и трендах в мире беспилотных летательных аппаратов. Также посетители узнают, как делать качественные съемки, используя дроны.
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