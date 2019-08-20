Актер Петр Кислов назвал причину развода с Полиной Гагариной

Российский актер Петр Кислов в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказал, как был счастлив в браке с певицей Полиной Гагариной и почему у них все-таки не получилось сохранить семью.

Они познакомились в Школе-студии МХАТ, куда артистка поступила учиться, а Петр Кислов уже был ассистентом педагога. По словам актера, он был влюблен в нее заочно — в ее талант и харизму. Позже он признался ей в любви, и Полина Гагарина ответила взаимностью. Их отношения быстро развивались, певица забеременела, они поженились, и родился сын Андрей. Петр Кислов признался, что по-другому представлял себе отцовство: не думал, что это большой труд. Между супругами начались частые ссоры, и они решили развестись.

— Когда мы были дома вместе больше месяца, у нас начинались конфликты по любому поводу, эта была ругань. Очень не хотелось, чтобы это видел Андрей, поэтому мы и расстались. Может, потому что мне было не 37 лет, а 25, я был горячий, вспыльчивый, не мог промолчать. Сейчас бы я вел себя по-другому, — рассказал Петр Кислов.

Актер хорошо общается с уже 12-летним сыном, ходит на его соревнования и концерты, чтобы порадоваться успехам Андрея.

Полина Гагарина в 2014 году вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова и год назад родила дочку Мию.

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