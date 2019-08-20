Правительство разработает варианты подходов к структуре зарплат медиков первичного звена
Варианты подходов к структуре зарплаты медиков первичного звена будут рассмотрены к концу сентября. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она отметила, что будет зафиксирована жесткая структура зарплаты, включающая в себя оклад, а также компенсационные и стимулирующие выплаты. По ее словам, это необходимо для того, чтобы руководители медицинских учреждений не создавали ситуации, в которых деньги перераспределяются не в пользу тех, кто действительно работает.
— И второе направление, как альтернативное, это возможное введение доплат, как это было в свое время в рамках национального «Здоровье». Может быть, пообсуждать и вернуть такой подход, — приводит слова Голиковой РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября 2019 года подготовить принципы модернизации системы первичного звена здравоохранения. По мнению главы государства, подобная система отсутствует в малых городах и селах отсутствует.
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