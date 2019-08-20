Мемориальный бульвар открылся в Митине
По программе «Мой район» в столичном районе Митино благоустроили пешеходный бульвар «Память сильнее времени».
О работах, выполненных на северо-западе Москвы, стало известно 20 августа.
— Удобную прогулочную зону вдоль Митинской улицы от самого выхода из метро на улицу Дубравную до улицы Барышиха вымостили плиткой, — говорится на сайте префектуры СЗАО.
Уточняется, что бульвар поделили на три тематических участка: ивовая аллея в честь героев Великой Отечественной войны, березовая роща в память о бойцах Афганской войны и яблоневый сад, который посвятили участникам различных спасательных операций.
Прилегающий к бульвару двор между домами 25, 27 и 25, корпус 1, по улице Митинской также благоустроили.
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