Ряженка оказалась натуральной, однако содержит лишние фосфаты

Росконтроль исследовал продукт популярных брендов «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки», «Белый город», «Вологжанка / Из Вологды», «Большая кружка», «Козельская» и «Ряженка из молока нашей дойки».

Сначала о хорошем. Вся ряженка оказалась настоящей. Ни в одном из образцов эксперты не обнаружили растительных жиров, которые производители «молочки» порою добавляют в продукт, чтобы удешевить производство. Все протестированные образцы содержат исключительно жир молочный. А вот дальше начались проблемы.

— Для продуктов из молока характерно соотношение фосфора и кальция не менее чем 1:1,2, — рассказывает специалист экспертного центра Росконтроля Елена Менячихина. — При таком балансе и кальций лучше усваивается. Как выяснилось, у всех протестированных брендов соотношение содержания кальция и фосфора нехарактерно для натуральных молочных продуктов. Фосфора в напитке оказалось существенно больше, чем нужно! Вероятно, что в проверенной ряженке (или используемом для ее изготовления сырье) присутствуют добавленные фосфаты.

Что получается? Производители в буквальном смысле слова «химичат», пытаясь повысить плотность продукта.

Анализ ряженки «Коровка из Кореновки» показал, что массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) в продукте ниже, чем требует технический регламент (ТР ТС 033/2013) для ряженки: 7,1 процента вместо минимально допустимых — 7,8 процента.

— Этот низкий показатель заставляет нас усомниться в том, что перед нами кисломолочный продукт, — поясняет Елена Менячихина.

Как отмечает эксперт, сухой обезжиренный молочный остаток — это вещества молока, которые остаются после удаления влаги и жира. Если СОМО в кисломолочном продукте не соответствует идентификационным признакам, указанным в техническом регламенте, можно заподозрить нарушение технологии изготовления либо использование молочного сырья ненадлежащего качества.

Впрочем, есть у исследованных продуктов проблемы и посерьезнее.

— «Ряженка из молока нашей дойки» не соответствует требованиям безопасности по микробиологическим показателям, — говорит Елена Менячихина. — Экспертиза выявила бактерии группы кишечной палочки (БГКП), содержание дрожжей и плесеней превышает допустимые техническим регламентом значения. Употреблять такой продукт просто опасно!

Таким образом, резюмирует эксперт, только четыре продукта могут быть рекомендованы к покупке. Это «Вкуснотеево», «Белый город», «Вологжанка / Из Вологды» и «Большая кружка».

К «Коровке из Кореновки» и «Козельской» у специалистов есть претензии. А «Ряженку из молока нашей дойки» они считают и вовсе негодной.

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