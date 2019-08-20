Священники и психологи помогут побороть зависимость

19 августа в центре Москвы, при храме Живоначальной Троицы в Кожевниках, открылся церковный реабилитационный центр для наркозависимых. Заведение будет работать бесплатно. В нем люди смогут получить помощь независимо от гражданства, места регистрации и вероисповедования. О специфике работы нового учреждения узнал корреспондент «ВМ».

Центр будет организован в формате дневного стационара, который предполагает интенсивную — семь дней в неделю — трехмесячную работу в группах и индивидуальное сопровождение в течение года. Единовременно реабилитацию здесь смогут проходить до 15 человек, как женщины, так и мужчины. По мнению представителей учреждения, реабилитационный центр даст шанс тем, кто выздоравливал и «сорвался». Это вариант помощи для социально активных людей не упасть в самый ад наркотической зависимости.

В заведении будут работать три психолога, три консультанта по химическим зависимостям и арт-терапевт. Все специалисты будут проводить индивидуальную и групповую терапию. Социальные работники помогут с трудоустройством, а священнослужители будут проводить регулярные встречи, чтобы морально поддержать тех, кто встал на путь исправления. Перед началом работы центра представители духовенства провели молебен и освятили помещение.

— Прекрасно, что открытие такого центра совершается в дни спасительного Успенского поста, — заявил викарий Святейшего Патриарха епископ Бронницкий Фома. — Как мы знаем, пост — это особое время воздержания и покаяния. Мы надеемся, что благодаря таким учреждениям и всесторонней поддержке многие граждане, страдающие от наркомании и алкоголизма, получат исцеление и с праведными мыслями начнут новую жизнь.

Весь церковный реабилитационный процесс состоит из трех этапов. Сначала наркозависимый изучает природу зависимости, преодолевает влечение к наркотику, а затем погружается в церковную жизнь. После реабилитации начинается процесс ресоциализации, который проходит в так называемых домах на полпути или адаптационных квартирах, где участники программы постепенно возвращаются в общество.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Лазарев, руководитель направления помощи наркозависимым синодального отдела по благотворительности:

— За основу работы нашего центра взята программа амбулаторной реабилитации, которая давно действует в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге. Перед началом открытия учреждения к нам уже начали поступать звонки от желающих присоединиться к программе. Каждый день мы проводим консультации с 10:00 до 18:00. Записаться на бесплатный прием можно по телефону (968) 712-30-30