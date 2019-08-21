Адвокат допустил прекращение дела против сестер Хачатурян

Юрист Сергей Паршин заявил, что дело в отношении сестер Хачатурян, интересы одной из которых он представляет, может быть прекращено.

Как напомнил адвокат, Следственный комитет России не стал возбуждать дело в отношении Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняют его дочерей, однако не по реабилитирующим обстоятельствам: в постановлении об отказе перечислены факты морального и физического насилия в отношении девушек, а в возбуждении дела отказано исключительно в связи со смертью подозреваемого.

Юрист выразил надежду, что это поможет защите сестер Хачатурян доказать, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны. На этом основании можно рассчитывать на прекращение уголовного дела, сообщает ТАСС.

Напомним, трем сестрам Хачатурян предъявлено обвинение по статье «Убийство группой лиц по предварительному сговору». Девушки признали вину, заявив, что неоднократно подвергались насилию и издевательствам со стороны отца.

В августе девушки решением суда были взяты под арест, но в сентябре меру пресечения смягчили до запрета определенных действий.

Читайте также: Мосгорсуд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян на три месяца