«Роскачество» предложило изымать из продажи товары с нарушением маркировки
Эксперты национальной системы мониторинга качества товаров и услуг «Роскачество» направили в Роспотребнадзор письмо с предложением изымать из торговых точек продукты с нарушением маркировки.
Авторы инициативы считают необходимым снимать с продажи товары, реальный состав которых не соответствует заявленному на упаковке. При этом данная мера, полагают в «Роскачестве», должна распространяться и на продовольственные продукты, и на промышленные товары.
Действующее законодательство не дает регуляторам оснований изымать из продажи фальсификат, который не представляет явной угрозы здоровью и жизни потребителей. Такие товары могут быть конфискованы при выявлении нарушений технических регламентов, однако лишь в случае причинения вреда гражданам.
При этом процент фальсификата в разных категориях товаров весьма высок. По оценке «Роскачества», в продовольственных продуктах он может достигать 50 процентов. В легкой промышленности масштаб проблемы также велик. В частности, в 39 процентах случаев фактический состав ткани пиджаков для мальчиков не соответствует этикетке, приводят «Известия» результаты исследования «Роскачества».
Ранее сообщалось, что производителей продуктов обяжут раскрывать стандарты на упаковке. Пресс-служба Евразийской экономической комиссии подтвердила рассмотрение предложения о введении обязательного раскрытия внутренних стандартов производителей продуктов на упаковке и таре.
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