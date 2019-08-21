Московский зоопарк создал самую большую популяцию фламинго в России
Московский зоопарк стал рекордсменом среди всех зверинцев России по количеству одновременно проживающих в нем фламинго. Эта информация была обнародована 21 августа.
В настоящее время на территории зоопарка обитают 46 особей — взрослых и молодых. Совсем недавно на свет появились семь птенцов.
По словам генерального директора столичного зоосада Светланы Акуловой, размножение этих птиц в неволе — процесс крайне сложный и трудоемкий. Она рассказала об условиях, необходимых фламинго для размножения.
— Чтобы эти птицы регулярно приносили здоровое потомство, им нужны просторный вольер с водоемом, а также сбалансированный рацион и отсутствие стресса. Нашим орнитологам удалось создать для птиц максимально комфортные условия, — передает слова Акуловой официальный сайт мэра Москвы.
Она подчеркивает, что посмотреть на этих птиц могут все желающие на территории зоопарка возле большого пруда.
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