Врачи павильонов «Здоровая Москва» будут делать УЗИ без выходных
Сотрудники павильонов «Здоровая Москва» будут делать ультразвуковое исследование (УЗИ) без выходных, сообщает руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
Раньше УЗИ в малых павильонах можно было сделать только по установленному расписанию. Теперь эта услуга доступна каждый день с 17:00 до 22:00.
— Ультразвуковая диагностика — очень востребованный вид диагностики, позволяющий точно и быстро проверить состояние органов брюшной полости, щитовидной железы, почек. С начала проекта такие исследования прошли более 35 тысяч москвичей. Поэтому мы решили расширить график работы специалистов в малых павильонах, чтобы москвичи могли сделать УЗИ в удобное время, — объяснил Хрипун.
Ультразвуковое исследование используется для диагностики ряда заболеваний и в целях контроля за ходом лечения. В павильонах «Здоровая Москва» жители города могут сделать УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства, почек и щитовидной железы и другие. Перед тем как пройти обследование, не требуется записываться и регистрироваться заранее.
Отмечается, что первые восемь павильонов «Здоровая Москва» были открыты в парках и других зонах отдыха в начале июня. Этим летом в столице врачи принимают пациентов в 46 таких павильонах. Ознакомиться с подробной информацией о проекте можно на официальном сайте мэра Москвы.
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