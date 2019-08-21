Росстат обнародовал данные о тратах россиян на алкоголь и табак
Стало известно, сколько средств потратили россияне на покупку алкогольных напитков и табачных изделий в 2018 году. Соответствующую статистику Росстат опубликовал на своем сайте в среду, 21 августа.
Выяснилось, что в среднем на спиртное и сигареты приходилось три процента общих расходов граждан. Больше всего денег на эти товары отдавали жители Ямало-Ненецкого АО (5,7 процента), Еврейской автономной области (6 процента), Республики Хакасия и Костромской области — по 4,3 процента общих расходов.
Наименьшие затраты выявлены в Чеченской Республике (0,1 процента), Республике Ингушетия (0,3 процента), в Карачаево-Черкесской Республике (1,2 процента), Республике Дагестан и Тамбовской области — по 1,4 процента.
Жители Москвы и Санкт-Петербурга тратили на табак и алкоголь 3,4 и 2,7 процента общих расходов соответственно.
Кстати, недавно в Росстате рассказали, сколько денег у граждан уходит исключительно на еду. В ведомстве также назвали популярный продукт, на покупку которого россиянам приходится раскошеливаться больше всего.
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