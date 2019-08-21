В «Ленинку» — на концерт

Давно ли вы слушали в библиотеке концерт? Никогда? Печально... Тогда вопрос второй: а давно ли вы были в Российской государственной библиотеке? Ага, давно. Или нет, зачастили? Тогда вопрос третий: давно ли вы слушали в этой библиотеке бесплатный концерт, имеющий непосредственное отношение к литературе и данной библиотеке? Ясно.

Пора исправлять ситуацию. И случай для этого — наиудобнейший: Российская государственная библиотека организует концерт в рамках выставки «Друзья и современники поэта. К 220-летию А. С. Пушкина», которая проходит до 27 августа в Румянцевском читальном зале (Дом Пашкова). Вход на выставку по читательским билетам. Вход на концерт 22 августа — по регистрации на сайте «Ленинки».

Ну а теперь об исполнителях. Это — звезды. Солистка Московской филармонии и Москонцерта, преподаватель Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Татьяна Рубинская — лауреат и победитель международных конкурсов. Она выступала с Юрием Башметом, Теодором Курентзисом, Геннадием Рождественским, Иэном Бостриджем, Йестином Дэвисом и Питером Колманом-Райтом. Ее меццо-сопрано поразит вас! А за фортепиано в этот вечер будет Виталий Гаврук — выпускник Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, лауреат международных конкурсов, в том числе обладатель первой премии конкурса Chopin Roma в Риме, а также Гран-при и приза зрительских симпатий конкурса Lions Club de Monaco в Монте-Карло.

Вы услышите романсы русских композиторов на стихи Александра Пушкина. В программе концерта — Михаил Глинка, Александр Даргомыжский, Цезарь Кюи, Николай Римский-Корсаков, Александр Бородин, Александр Глазунов, Антон Рубинштейн, Сергей Рахманинов, Александр Гречанинов, Василий Калинников, Николай Метнер, Виссарион Шебалин, Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Юрий Шапорин, Александр Власов.