Дни Москвы запланировали провести в Аргентине
Столичное правительство запланировало провести Дни Москвы в Аргентине. Об этом журналистам 21 августа рассказал заместитель руководителя столичного Департамента внешнеэкономических и международных связей Игорь Ткач.
По его словам, мероприятия состоятся «в ближайшее время».
— Дни Москвы будут включать в себя обширные деловые и культурные программы. Подобные мероприятия не в первый раз пройдут на территории Латинской Америки. В 2018 году Дни российской столицы состоялись в Перу и Мексике, — цитирует Ткача РИА Новости.
Добавим, что в программу мероприятий по традиции войдут концерты, спортивные мероприятия, презентации экономического, инвестиционного и туристического потенциала Москвы и не только.
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