Бизнесмены будут работать сообща

На заседании были выбраны председатель и сопредседатель совета — по итогам голосования ими стали член президиума Национальной ассоциации организаций ветеранов следственных органов «Союз ветеранов следствия», председатель Попечительского совета Фонда содействия ветеранам следственных органов Владимир Зубрин и первый заместитель председателя президиума Коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры» Людмила Айвар.

Выступая с приветственным словом, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева отметила, что в этом году столица заняла лидирующую позицию в национальном рейтинге инвестиционного климата. И в дальнейшем экспертный совет будет делать все, чтобы сохранить этот результат.

— Я занимаюсь выявлением системных проблем, могу выдвигать законодательные инициативы, — отметила Татьяна Минеева. — В рамках стратегии развития нашей страны я хочу защитить предпринимателей, сделать так, чтобы их было больше и у них было меньше трудностей.

С момента своего назначения — с февраля этого года — Татьяна Минеева с нуля сформировала Палату общественных уполномоченных — сейчас в нее входят 73 человека, которые представляют каждый сектор экономики. Также на безвозмездной основе предпринимателям помогают в решении различных вопросов 50 специалистов, в том числе они оказывают юридические и адвокатские услуги.

— Сначала эксперты делают заключение, а уже потом мы выносим решение о том, прав предприниматель или нет и какую помощь мы можем ему оказать, — пояснила Минеева, добавив, что общественные приемные в будущем будут функционировать в каждом округе столицы.

Сейчас активно идет работа по выстраиванию отношений с префектами округов.

К слову, за последние шесть месяцев поступило 310 письменных обращений от предпринимателей, а звонков на горячую линию — в десятки раз больше. В свою очередь председатель совета Владимир Зубрин отметил, что важно сделать совет постоянно действующим и реально работающим органом.

— Чтобы наши вопросы доходили до органов власти и они давали на них ответы, — подчеркнул он.

Читайте также: Выберем экспортера года