Эксперт оценил первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Военный эксперт Виктор Мураховский в комментарии Nation News оценил полет нового тяжелого беспилотника «Альтиус-У». Он отметил, что ранее в России не было военных дронов подобного класса.
По мнению эксперта, новый летательный аппарат будут использовать как средство разведки в различных диапазонах и как средство радиоэлектронной борьбы.
— Обычно в таких аппаратах совмещают функции разведки и поражения, — пояснил эксперт.
Виктор Мураховский подчеркнул, что беспилотник еще не скоро поступит в войска. Был проведен лишь начальный этап испытаний.
Министерство обороны России опубликовало видео первого полета военного беспилотника «Альтиус-У» 20 августа. На представленных кадрах можно увидеть, как дрон поднимается в воздух, проводит маневры на высоте и приземляется. Полет беспилотника продолжался чуть более получаса на высоте до 800 метров, сообщает RNS.
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