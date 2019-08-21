Россияне атаковали Instagram Сильвестра Сталлоне

Русскоязычные пользователи социальной сети Instagram 21 августа «переключились» с певицы Леди Гаги на актера Сильвестра Сталлоне. Под новой записью артиста на официальной странице появилось множество шутливых комментариев на русском языке.

Сталлоне опубликовал тизер следующей части легендарной серии фильмов «Рэмбо: Последняя кровь». Немногим позже под записью русскоязычные пользователи начали оставлять комментарии. В частности, шутки касаются других культовых боевиков из 90-х.

«Мне нужны твоя одежда и мотоцикл», — острит один из пользователей, имея в виду известную фразу из фильма «Терминатор» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

Некоторые подписчики утверждают, что оставляют комментарии «по призыву» юмориста Гарика Харламова. Ранее артист действительно в шутливой форме говорил, что российским пользователям стоит наполнить страницу Сталлоне остротами «про одежду и мотоцикл».

Другие россияне выражают радость от того, что «наши люди» не остановились на Леди Гаге и «завоевывают новые территории».

«Родные!!! Как приятно видеть вас здесь, россияне. Я так поняла, с Гаги переключаемся и завоевываем новые территории», — пишет девушка из России.

Напомним, что певица Леди Гага ранее стала предметом активной критики отечественных пользователей Instagram. Ее атаковали россияне после громкой новости о романе артистки с Брэдли Купером.

Авторами подавляющего большинства русскоязычных комментариев являются женщины. Буквально сразу после появления информации о том, что певица переехала к бывшему возлюбленному Ирины Шейк, российские пользователи требовали «вернуть Брэдли» и всячески оскорбляли саму певицу.

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