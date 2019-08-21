Память Александры Назаровой предложили увековечить в столице
Председатель комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил о необходимости увековечить память народной артистки России Александры Назаровой, которая скончалась 20 августа.
— Если труппа театра выйдет с предложением увековечить ее память доской на доме, если это поступит к нам, мы поддержим предложение, — рассказал спикер агентству городских новостей «Москва».
Евгений Герасимов также охарактеризовал Назарову как «замечательную актрису», которая внесла большой вклад в работу театра имени М. Н. Ермоловой.
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни. Информация о дате, времени и месте прощания станет известна позже.
Александра Назарова родилась в Ленинграде в 1940 году в актерской семье. Окончила Ленинградский театральный институт имени Александра Островского. Актриса снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах. Она известна по своим ролям в фильмах «Экипаж», «Принцесса на бобах», «А если это любовь?» и сериалах «Бригада», «Моя прекрасная няня».
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