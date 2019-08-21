МЧС сообщило о готовности школ к новому учебному году
Временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России Сергей Желтов сообщил, что все столичные школы готовы к новому учебному году.
— Все образовательные объекты приняты надзорными органами ГУ МЧС и готовы к новому учебному году, — заявил он.
Желтов уточнил, что всего в приеме на готовность к новому учебному году участвовали более 5 тысяч городских учреждений. В их числе оказались 1,7 тысячи школ, 2,3 тысячи объектов дошкольного образования, 618 объектов профессионального и высшего образования, 253 заведения дополнительного образования, 138 других образовательных объектов.
Также отмечается, что на 2 сентября запланировано множество мероприятий по контролю за обеспечением пожарной безопасности и оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Сотрудники МЧС проведут лекции и практические занятия, на которых дети узнают о правилах безопасности в различных непредвиденных ситуациях, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что школьники 2–11-х классов смогут подготовиться к учебному году на новом сервисе «Московской электронной школы».
Читайте также: Названы самые популярные бесплатные музеи Москвы среди школьников