Названа дата прощания с Александрой Назаровой
Прощание с народной артисткой России Александрой Назаровой состоится 24 августа на новой сцене Театра имени Ермоловой. Об этом сообщили в дирекции театра.
Время начала церемонии станет известно позднее, передает РИА Новости. Представительница театра уточнила, что вопрос о кладбище, где похоронят актрису, пока не решен.
Народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни. Она окончила Ленинградский театральный институт имени Островского и снялась в более чем 80 фильмах и телесериалах.
Александра Назарова получила известность по ролям в фильмах «Экипаж», «Принцесса на бобах», «А если это любовь?», сериалах «Бригада», «Моя прекрасная няня», а также по работе в Театре имени Ермоловой.
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