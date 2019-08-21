Представитель погибшего мецената Абрамова рассказал, что будет с Музеем русской иконы

В Греции 20 августа погиб сооснователь Музея русской иконы предприниматель Михаил Абрамов. Он находился в вертолете, упавшем в пролив Галата возле острова Порос. Воздушное судно везло двух пассажиров в афинский международный аэропорт, откуда Абрамов собирался вылететь в Москву. На борту также были россиянин Давел Аколинин и греческий пилот Никос Каристинос. Все трое погибли.

— Это был человек, который возродил традицию меценатства и благотворительности, создал частный общедоступный музей, бесплатный для всех. Сложно сказать, какие иконы он считал наиболее ценными. С каждым экспонатом связана история. Есть ряд произведений, с которых начиналась коллекция: это иконы архангела Михаила и Георгия Победоносца, считавшиеся покровителями семьи Михаила Юрьевича. Существовали и другие объекты, которые он поддерживал, в частности больницы. Пока нельзя ничего сказать о планах музея, но он, безусловно, будет дальше развиваться, а мы, его команда, будем делать все возможное для этого. Информацию о месте прощания и похорон мы разместим на сайте музея к концу этой недели, — сказал «Вечерней Москве» представитель Михаила Абрамова, замдиректора музея Сергей Богатырев.

СПРАВКА

Михаил Абрамов родился в 1963 году в Москве. В 1981 году поступил в Институт легкой промышленности на дневное отделение химико-технологического факультета. В 1982–1984 годах служил на Кольском полуострове в частях ПВО. В 1985 году начал заниматься предпринимательской деятельностью.

Увлекся коллекционированием русских икон с 2000-х. Собрание переросло рамки частного фонда и превратилось в музей древнерусского и восточно-христианского искусства. С 2006 по 2011 год экспонаты хранились в помещениях построенного Абрамовым бизнес-центра «Верейская плаза», а в 2011-м переехали в специально восстановленное для него здание на Гончарной улице.

Музей русской иконы — самое крупное в России частное собрание, насчитывающее около пяти тысяч экспонатов, а также самое широкое по охвату материала. Оно включает раннехристианские и византийские древности VI–XIV веков (некоторые из них не имеют аналогов даже в крупных музеях страны), греческие памятники, а также целый музей эфиопской христианской культуры. Основу коллекции составляют около тысячи произведений русской иконописи, которые отличаются многообразием иконографии, высоким художественным уровнем и широкими временными рамками. Самая ранняя русская икона коллекции датируется XIV столетием.

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