Правительство изучит возможность поставок иностранных лекарств от эпилепсии
Правительство поручило направить запрос зарубежным производителям о возможности поставки препаратов от эпилепсии. Об этом проинформировали в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.
В данный момент производство подобных лекарств обеспечивается за счет отечественных компаний. Однако есть высокоэффективные препараты, которые производятся только за рубежом, и они не зарегистрированы в России. К ним относятся лекарственные формы, используемые в основном для лечения детей — свечи, сиропы и специальные растворы.
Запрос о возможности поставки будет касаться четырех психотропных препаратов. Это формы диазепама, фенобарбитала, медозалама, которые не производятся в России. Также речь идет о клобазаме, который не производится и не зарегистрирован на российской территории.
Отмечается, что ФГУП «Московский эндокринный завод» уже направил запрос о возможности поставки не менее 10 тысяч упаковок. При положительном решении дети будут обеспечены лекарствами в конце октября, передает РИА Новости.
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