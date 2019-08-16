Москвичку задержали за покупку лекарства для ребенка-эпилептика
Полицейские задержали женщину, которая получала на почте лекарство для своего ребенка, страдающего эпилепсией. Против нее возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков.
Медицинский препарат фризиум она заказала из-за рубежа. Он оказался запрещенным в России. Об этом сообщила на своей странице в Facebook директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.
Бандероль с лекарством конфисковали, а дома у женщины, купившей лекарство, изъяли системный блок от компьютера.
Похожий случай произошел в июле, когда москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку, при чем препарат был назначен врачом. Тогда столичные власти выразили готовность оказать социальную помощь семье тяжелобольного ребенка.
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