Подмосковные врачи спасли 19‑летнюю пациентку с инсультом
Врачи первичного сосудистого отделения вернули к полноценной жизни 19-летнюю девушку.
Жительница подмосковного Ступина экстренно поступила в стационар с жалобами на онемение в левой руке и ноге, а также нарушение речи.
— Успешно освоенная медиками первичного сосудистого отделения процедура системного тромболизиса при инсульте предполагает использование специального препарата, который практически мгновенно растворяет тромб, ставший причиной инсульта, — заявили представители министерства здравоохранения Московской области.
Уточняется, для окончательного восстановления медики разработали индивидуальную программу, которая включает в себя упражнения лечебной физкультуры, а также прием ангиопротекторов.
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