Музей Победы представит уникальную скульптуру Мусы Джалиля
Музей Победы впервые представит уникальную скульптуру «Поэт-герой Муса Джалиль» 23 августа. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Изваяние татарского поэта создал скульптор Василий Керенский в 1957 году.
— Созвучно строкам стихов из «Моабитской тетради», скульптор изобразил Джалиля полулежащим на полу каземата с гордо поднятой головой, — рассказали в пресс-службе.
Выставка скульптуры приурочена к 75-летию казни Джалиля, передает агентство городских новостей «Москва».
СПРАВКА «ВМ»
Муса Джалиль родился в 1906 году в Оренбургской области, получил образование на литературном факультете в МГУ. Первый сборник стихотворений Джалиля «Мы идем» был напечатан в 1925 году.
В 1941-м его призвали в Красную армию. Воевал на Ленинградском и Волховском фронтах, был корреспондентом газеты «Отвага». Попал в плен в 1942 году, где организовал подпольную организацию, которая помогала пленным бежать. За эту деятельность поэт был казнен в Берлине в 1944 году.
В 1956 году был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза, годом позже стал лауреатом Ленинской премии.
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