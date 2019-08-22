Психолог объяснила пожелания россиянок «для полного счастья»

Семейный психолог Светлана Бояринова прокомментировала результаты опроса, который показал: современных россиянок больше всего интересуют для полного счастья путешествия и карьера. О мужчинах респондентки, как оказалось, сегодня думают в последнюю очередь.

Как пояснила эксперт, такие результаты опроса объясняются тем, что в момент ответа на вопрос у женщин уже имеется определенный набор в виде мужчины, семьи, детей и так далее — потому они не упоминают их в качестве необходимого для полного счастья.

Психолог уточняет, что опрос «не про то, что люди не хотят отношений, детей или еще что-то», а о наличии этого на определенный момент. Соответственно, именно то, чего в этот момент в жизни отсутствует, респондентки и называли.

В частности, желание получить высокооплачиваемую работу соответствует материальности мира, в котором мы живем, тогда как путешествия воспринимаются как символ успеха, цитирует психолога Национальная служба новостей.

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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Женщины не хотят принца. Хватит с нас

Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Оксаны Крученко

Сразу предупреждаю, эта колонка попахивает женским шовинизмом, поэтому адептам домостроя лучше не читать.

А остальным спешу сообщить, что женское счастье больше не в милом, который должен быть рядом (далее...)