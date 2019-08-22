Россияне стали активнее тратиться на мед

Крупнейший российский оператор фискальных данных «Платформа ОФД» пришел к выводу, что траты наших соотечественников на мед ощутимо выросли за последний год.

За базу для сравнения были взяты данные более чем с 800 тысяч кассовых аппаратов о среднем чеке на мед 14 августа, когда в России отмечают Медовый Спас, а также за семидневный период с этой даты. Аналитики сопоставили показатели текущего 2019 и предыдущего 2018 годов.

Оказалось, что траты россиян на мед выросли на 18 процентов, до 620 рублей. При этом в Медовый Спас показатель подскочил сразу на 50 процентов относительно 2018 года. При этом за недельный период выручка сократилась на 25 процентов.

Кроме меда россияне активно приобретают другие продукты пчеловодства — в том числе прополис. Средний чек за него вырос на 10 процентов, до 200 рублей.

Как пояснил директор по развитию продуктов на данных «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков, россияне опасаются дефицита меда и прочей продукции пчеловодства из-за холодного лета и дождей. Определенную роль сыграли и сообщения о массовой гибели пчел в ряде российских регионов, сообщает РИА Новости.

Ранее медики рассказали, сколько меда можно употребить в сутки без ущерба для здоровья.

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