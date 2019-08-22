Регата в День города соберет свыше тысячи участников
7 и 8 сентября в рамках празднования 872-го дня рождения Москвы в столице пройдут заплывы для любителей SUP-серфинга.
В первый день мероприятия состоится тренировка — она начнется в полдень. Заплыв начнется в 12:00 следующего дня. Старт — на Озерковской набережной, далее маршрут протяженностью 12 километров пролегает вдоль Садовнической и Болотной набережных, до памятника «В ознаменование 300-летия российского флота» Зураба Церетели. Финишировать участникам заплыва предстоит в точке старта.
Принять участие в SUP-регате по Москве-реке может любой желающий с собственной экипировкой, в том числе несовершеннолетний (при согласии родителей и в их присутствии). Необходимо представить организаторам медицинскую справку, а также пройти регистрацию на сайте https://moscowseasons.com/ru/event/sup-regata-na-moskve-reke
Участие в заплыве бесплатное, говорится в пресс-релизе Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны», поступившем в распоряжение «Вечерней Москвы».
Напомним, в рамках празднования Дня города Москвы запланировано более 250 мероприятий, в том числе салюты в 16 парках столицы.
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