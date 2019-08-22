Пассажиры метро стали в 4 раза реже покупать билеты «Единый»
Пассажиры московского метро стали в 4 раза реже покупать билеты «Единый» с 2010 года, заявил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
— Каждый месяц пассажиры метро приобретают около 6 миллионов бумажных билетов «Единый», из которых 95 процентов — это билеты на 1 и 2 поездки. Это в 4 раза меньше, чем в 2010 году — тогда в кассах метро каждый месяц покупали более 23 миллионов бумажных билетов, — объяснил Ликсутов.
Он уточнил, что для производства 6 миллионов билетов необходимо 12 тонн бумаги, пластика и электроники. Чтобы изготовить такое количество билетов, требуется вырубить более 200 деревьев и потратить около 40 миллионов рублей в месяц, пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что жители и гости столицы стали почти в 15 раз чаще пользоваться банковскими картами или смартфонами для оплаты поездок в Московском метрополитене. Выяснилось, что этот способ позволяет в часы пик сэкономить до восьми минут.
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