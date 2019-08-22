Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла сведения о сердечном приступе актрисы

Актриса Мария Шукшина опровергла ранее появившиеся в СМИ сведения о том, что ее мать, народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, перенесла сердечный приступ. Она написала об этом 22 августа на своей официальной странице в социальной сети.

Мария Шукшина подчеркнула, что ее реакция связана с «очередным шумом» в прессе. Актрисе постоянно звонят журналисты, поэтому она и решила «сразу всех успокоить».

— Сердечного приступа не было, мама в порядке, я всегда рядом, все живы и здоровы, чего и всем желаем, — пишет Шукшина в Instagram.

Ранее сообщалось, что сердечный приступ случился у артистки в болгарском Бургасе.

Как рассказала журналистам дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга, Лидия Николаевна находится не в лучшем состоянии и не может самостоятельно позвонить.

Напомним, в июне Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу с приступом удушья на фоне бронхиальной астмы. Однако о длительной госпитализации речь не шла. После обследования актрису отпустили домой.

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