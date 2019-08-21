Лидия Федосеева-Шукшина перенесла сердечный приступ
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина слегла с сердечным приступом. Это произошло в болгарском Бургасе, где актриса проводила свой отпуск.
Как рассказала дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга, Лидия Николаевна находится не в лучшем состоянии и не может самостоятельно позвонить. Поскольку у актрисы не было при себе медицинского полиса, ей отказали в госпитализации. Присмотр за больной в ее собственной квартире организовали ее подруги.
Ольга Шукшина также пояснила, что супруг Лидии Николаевны, продюсер Бари Алибасов не смог оперативно к ней отправиться из-за отсутствия загранпаспорта. Тем не менее, он готов оказать любую помощь, включая финансовую.
Дочь актрисы обещает вылететь к матери в Болгарию, как только оформит визу, сообщает «Собеседник».
Напомним, в июне Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу с приступом удушья на фоне бронхиальной астмы. Однако о длительной госпитализации речь не шла: после обследования актрису отпустили домой.
Читайте также: Бари Алибасов рассказал о состоянии здоровья Лидии Федосеевой-Шукшиной