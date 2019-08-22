СМИ сообщили, что Квентин Тарантино впервые станет отцом

Информация о том, что режиссер Квентин Тарантино в возрасте 56 лет впервые готовится стать отцом, появилась в американских СМИ. О беременности его жены, израильской модели Даниэлы Пик, сообщает журнал People.

Подробностей издание не приводит.

— Даниэла и Квентин Тарантино очень рады сообщить о том, что они ожидают ребенка, — говорится в публикации.

Режиссер и модель познакомились в 2009 году, а официально закрепили свои отношения восемь лет спустя. Их помолвка состоялась в Нью-Йорке, на празднике присутствовали многие голливудские звезды кино и телевидения.

Ранее Тарантино высказывался о возможности стать отцом следующим образом: он говорил, что между работой и семьей он сделал выбор в пользу кино. Однако, судя по всему, после знакомства с супругой в мировоззрении автора «Криминального чтива» многое изменилось.

Напомним, что новость о прибавлении в семье пришла в дом Тарантино после того, как случилось «пополнение» в списке его режиссерских работ. Летом 2019 года состоялась премьера новой картины режиссера «Однажды… в Голливуде».

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