Яна Рудковская решила застраховать свои ноги

Известный продюсер Яна Рудковская задумалась о том, чтобы застраховать ноги. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram, выложив снимок, где сидит на сцене в коротком платье.

Звезда считает, что ее популярность даже в федеральных СМИ может принести пользу.

— Раз мои ноги в таком тренде, а на моей странице они набирают миллионы просмотров и по 5–6 тысяч комментариев, то грех этим не воспользоваться. Может, их еще застраховать, — подписала Рудковская свою фотографию.

Мнения подписчиков разделились. Некоторые прокомментировали публикацию, похвалив внешний вид продюсера: «Мне нравится, что у вас, Яна, при таком хрупком и стройном виде и личико прекрасно выглядит», «У вас не только ножки красивые, но и ум тоже!», «Таким ножкам можно только позавидовать».

Однако часть пользователей посчитали, что Яна Рудковская занимается самолюбованием. «Не обманывайтесь», «Обыкновенные худые ноги. Ничего особенного», «Вам самим не надоело про свои ноги писать?» — высказались комментаторы.

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